Скрывалась от собственного сына: судьба звезды «Полосатого рейса» ужаснет каждого

Великая комедия «Полосатый рейс», пожалуй, никогда не выйдет из моды. Здесь сложилось все — динамичный сюжет, отменный юмор, роскошные тигры и очаровательная главная героиня Марианна.

Эту роль блистательно исполнила Маргарита Назарова, которая была профессиональной дрессировщицей. Мало кто знает, что ее судьба сложилась очень драматично, ведь артистка страдала от психической болезни.

Назарова стала одной из первых женщин-дрессировщиц в СССР. Ее постоянным коллегой был Константин Константиновский и по совместительству ее муж. Он страховал ее на арене, но не мог полностью предостеречь от несчастных случаев.

Однажды тигрица задела голову Назаровой, едва не содрав кожу. Остался шрам, и дрессировщица стала прикрывать его бантом. Но один из тигров попытался содрать украшение и задел важную артерию. После этого Маргариту начали мучить головные боли. Вскоре не стало обожаемого супруга: он скончался после травмы, полученной от тигра. После его смерти Назарова начала сходить с ума. Она прошла лечение и вернулась в цирк, но смерть любимого тигра Пурша была последней каплей.

Назарова стала затворницей и даже избегала общения с родным сыном. Она скончалась в 78 лет в полной нищете.