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Скрывала сына много лет: как выглядит первенец Кориковой, которому исполнилось 29 лет

3 декабря 2022 18:45
Скрывала сына много лет: как выглядит первенец Кориковой, которому исполнилось 29 лет

Вырос красавцем, но не ищет публичности.

Елена Корикова родила своего сына Арсения в 21 год, когда еще училась во ВГИКе. Предположительно, отцом молодого человека является актер Дмитрий Рощин. Правда, сам Рощин от отпрыска всячески открещивается и признавать парня не хочет.

Арсению Корикову уже 29 лет.

В детстве звездный наследник мечтал стать голливудским комиком или знаменитым певцом, но впоследствии разочаровался в шоу-бизнесе. Несколько лет парень вместе с отчимом и мамой прожил в Америке.

Арсений окончил престижный экономический вуз и ведет жизнь обыкновенного мажора. Путешествует, посещает рестораны и тусовки. Красотой молодой человек пошел в маму. Также Кориков может похвастаться рельефной мускулатурой.

Скрывала сына много лет: как выглядит первенец Кориковой, которому исполнилось 29 лет
Фото: соцсети, Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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