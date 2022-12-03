Скрывала сына много лет: как выглядит первенец Кориковой, которому исполнилось 29 лет
Вырос красавцем, но не ищет публичности.
Елена Корикова родила своего сына Арсения в 21 год, когда еще училась во ВГИКе. Предположительно, отцом молодого человека является актер Дмитрий Рощин. Правда, сам Рощин от отпрыска всячески открещивается и признавать парня не хочет.
Арсению Корикову уже 29 лет.
В детстве звездный наследник мечтал стать голливудским комиком или знаменитым певцом, но впоследствии разочаровался в шоу-бизнесе. Несколько лет парень вместе с отчимом и мамой прожил в Америке.
Арсений окончил престижный экономический вуз и ведет жизнь обыкновенного мажора. Путешествует, посещает рестораны и тусовки. Красотой молодой человек пошел в маму. Также Кориков может похвастаться рельефной мускулатурой.