Скрывала правду годами: от какого страшного недуга страдала Одри Хепберн

В свое время Одри Хепберн стала эталоном женственности и элегантности. Ее образы из фильмов и с красных ковровых дорожек пытались повторить многие красавицы. Однако до сих пор мало кто может сравниться с этой британской актрисой.

Но, несмотря на успешную карьеру и всемирную любовь, девушка всю жизнь провела в страданиях. Виной этому стали непростое детство и юность. Во время Второй мировой войны будущая кинодива ужасно недоедала. Она питалась луковицами тюльпанов, что плохо отразилось на ее здоровье. Психика Одри также пострадала, и на фоне этого у нее развилась депрессия, от которой было практически невозможно избавиться.

К тому же на состояние юной красавицы сильно повлияла ее мать.

Она утверждала, что настоящие леди не могут весть больше 46 килограммов. Такая установка привела к тому, что даже в зрелом возрасте артистка мучила себя диетами и отказывалась от еды. При росте в 170 сантиметров она никогда не выходила за отметку в 50 килограммов. Впрочем, свою худобу Хепберн скрывала пышными юбками и элегантными платьями.