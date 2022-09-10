Скрывала от всех: вы точно не знали этого про легендарную воровку Соньку Золотую Ручку

Мошенница была не так проста, как кажется.

Воровка Сонька Золотая Ручка стала героиней множества фильмов и сериалов, а на место ее предполагаемого захоронения преступники до сих пор приносят цветы и монеты. Но мало кто знает, что Сонька была не просто ловкой и хитрой, но и хорошо образованной.

«Новый очаг» рассказывает, что Сонька Золотая Ручка знала пять или шесть языков, играла на музыкальных инструментах (по легенде именно учительница музыки сказала Соньке, что у нее «золотые руки»), прекрасно пела и обладала врожденным даром перевоплощения.

Сонька умела правильно нанести макияж, надеть подходящий парик и платье. Она знала светские манеры и с легкостью представлялась то графиней, то баронессой.

Неудивительно, что мошенница, хотя и не была красавицей, но пользовалась успехом у мужчин.