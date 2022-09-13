Скрывала от Гарри измену: неприглядная правда о Меган Маркл вышла наружу

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри стала одним из самых обсуждаемых событий в Британии за последнее десятилетие, сравниться с которым по общественному резонансу может разве что недавняя смерть королевы Елизаветы II. Ведь Гарри нарушил все устои и традиции, выбрав в жены американку без титулов и статусов, актрису в прошлом, да еще и старше себя. Пара называла свое знакомство милой случайностью — якобы общая подруга устроила им свидание вслепую, где и случилась любовь с первого взгляда.

Вот только Меган не рассказывала, что встречей с Гарри она фактически изменяла своему бойфренду и скрывала это от принца. Как написал в книге «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами» биограф Том Бауэр, в 2016 году Маркл еще встречалась с шеф-поваром Кори Витиелло. Они познакомились двумя годами ранее, когда Меган зачастила в модный ресторан в Торонто. Уже вскоре пара начала жить вместе, и их общие друзья были уверены, что дело движется к свадьбе.

Но отношения постепенно начали угасать. И именно тогда, по заверениям Бауэра, Меган и встретилась с Гарри. Более того, еще около пары недель она продолжала делить дом с Кори, прежде чем объявила ему об окончательном расставании.