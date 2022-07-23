Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь

Знаменитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе никогда не рассказывает о том, кто отец ее дочери Дианы Дэвис. Девушка, как и ученицы Этери, занимается фигурным катанием, однако проживает и катается она в штатах. Кто же отец девочки — большая загадка, которую сама Тутберидзе раскрывать не спешит. За нее это сделала Диана, выложив трогательный снимок в своих соцсетях.

В личных соцсетях Дианы появилась фотография с неизвестным мужчиной, которого девушка назвала отцом. И хотя Этери много раз говорила, что никакого отца рядом с ее дочерью нет, Диана и предполагаемый второй родитель рядом с ней кажутся близкими людьми. В интернете началось бурное обсуждение: является ли мужчина на фото настоящим биологическим отцом Дианы Дэвис, или же она просто поделилась снимком со своим крестным отцом. Дополнительных комментариев о личности мужчины ни Этери, ни Диана не дают, поэтому поклонники Тутберидзе и Дэвис уверены, что на снимке настоящий отец фигуристки.