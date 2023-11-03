Скрывала лицо: раскрыты тревожные подробности возвращения Пугачевой

В последние месяцы в жизни Аллы Пугачевой произошли большие перемены. Стоило исполнительнице вместе с семьей обосноваться в жарком и пустынном Израиле, как обстановка в стране накалилась. По слухам, артистка планировала перебраться на солнечный Кипр, но удивила всех внезапным возвращением домой.

Никто не ожидал появления Аллы Борисовны на КПП в Псковской области. Примадонна появилась одна, скрывая лицо платком. Ни мужа, ни детей в компании певицы не заметили. Но это далеко не все приключения Пугачевой. Вскоре исполнительницу заметили на Ленинградском вокзале в Москве в сопровождении помощников.

Алла Пугачева в белом полушубке и кепке, прикрывающей глаза, медленно шла по перрону, стараясь не попасть в объективы фотокамер. С вокзала артистку забрал водитель, и на машине с тонированным стеклами звезда уехала в родные места — в подмосковную деревню Грязь.