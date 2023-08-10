Скрывала и берегла: как выглядит приемная дочь Веры Васильевой

Имя Веры Кузьминичны Васильевой отлично знакомо людям старшего поколения. В молодости она была настоящей звездой советского кино. Актриса ушла и жизни в возрасте 97 лет, но успела обрести не только успех в карьере, но и семейное счастье.

Всю жизнь Вера Кузьминична прожила в браке с Владимиром Ушаковым, но детей у пары так и не появилось. Только в конце девяностых актриса смогла познать радость материнства. У нее появилась взрослая приемная дочь Дарья. Женщина помогла Васильевой донести тяжелый пакет, так они познакомились. Одинокую актрису и ее супруга Дарья окружила такой заботой, что Вера Кузьминична стала считать ее своей дочерью.

А когда у Дарьи родилась дочь Светлана, Васильева стала счастливой бабушкой. К приемной внучке она ходила на все утренники в детском саду, затем и на школьные мероприятия. Дарья же до последних дней заботилась о «приемной матери» как о родной.