Скрывала до последнего: почему жизнь сестры Бондарчука оборвалась так рано

Дочь Сергея Бондарчука Елена появилась на свет летом 1962 года. С ранних лет девочка уже знала, что пойдет по стопам своих родителей и свяжет жизнь с кинематографом, и успела принять участие в десятке ярких проектов.

Так, за годы карьеры она снялась в сериалах «Бедная Настя», «Тихий Дон» и в фильмах «Я остаюсь» и «Одна ночь любви». Свободное же время она посвящала воспитанию своего сына Константина и заботе о доме. Однако в 2009 году она, неожиданно для всех фанатов, скончалась на 48-м году жизни.

Как оказалось, последнее время Елена боролась с онкологией. Она несколько раз отправлялась в Израиль, где прошла ряд курсов лечения, но они не давали никаких результатов, поэтому она прекратила лечение. Артистка не рассказывала никому о своем заболевании, держа все в тайне. О диагнозе знали лишь ее близкие, в окружении которых она и ушла из жизни 7 ноября.

Похоронена Елена Бондарчук на Новодевичьем кладбище рядом со своим прославленным отцом.