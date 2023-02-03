Скрывала до последнего: как выглядит «тайный» муж и младшая дочь Слуцкой

Серебряной медалистке Олимпиады в Солт-Лейк-Сити предрекали бесплодие из-за тяжелого заболевания сосудов и гормонов, которыми она его лечила. Тем не менее Ирине Слуцкой удалось стать мамой, хотя женское счастье она обрела не сразу.

Первый муж спортсменки — учитель физкультуры Сергей Михеев — добивался ее четыре года. В браке, который продлился 17 лет, у супругов родилось двое детей. Союз распался из-за амбиций Слуцкой: ей хотелось, чтобы муж стремился штурмовать новые высоты в бизнесе, а его устраивала скромная работа тренера в детской школе. Развод прошел тихо, титулованная фигуристка как будто не хотела испытывать судьбу негативными событиями из своей жизни.

В 2018 году Ирина скрытно вышла замуж за предпринимателя Алексея Говырина. Она не хотела излишней огласки, чтобы не сглазить свое счастье. То же и с общей дочерью, появившейся в этом браке. Зная о своем здоровье и о рисках, связанных с беременностью, фигуристка не хотела афишировать рождение Киры. Теперь же Ирина — многодетная мама, которая гордо демонстрирует своего супруга и малышку в социальных сетях и считает, что именно ее семья идеальная.