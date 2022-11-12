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Киноафиша Статьи Скрывал всю жизнь: стала известна настоящая фамилия Бориса Моисеева

Скрывал всю жизнь: стала известна настоящая фамилия Бориса Моисеева

12 ноября 2022 09:10
Скрывал всю жизнь: стала известна настоящая фамилия Бориса Моисеева

Он выбрал более привычный русскому уху вариант.

Артист Борис Моисеев унес с собой в могилу множество тайн, но кое-что все-таки всплывает в прессе. Оказалось, что фамилия певца – ненастоящая, и ее исполнитель сменил уже во взрослом возрасте.

Моисеев появился на свет в белорусском городе Могилев. Матерью будущей звезды была польская еврейка по имени Геня Мойсес. Ее фамилия происходила от имени пророка Моисея.

«Боря Мойсес стал Моисеевым уже в сознательном возрасте, когда начал танцевать и преподавать хореографию», – рассказал его коллега Саша Попов. – «А о своей матери, интеллигентной женщине с несчастной судьбой, он всегда очень тепло, и посвятил ей песню "Глухонемая любовь"».

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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