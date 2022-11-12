Скрывал всю жизнь: стала известна настоящая фамилия Бориса Моисеева

Артист Борис Моисеев унес с собой в могилу множество тайн, но кое-что все-таки всплывает в прессе. Оказалось, что фамилия певца – ненастоящая, и ее исполнитель сменил уже во взрослом возрасте.

Моисеев появился на свет в белорусском городе Могилев. Матерью будущей звезды была польская еврейка по имени Геня Мойсес. Ее фамилия происходила от имени пророка Моисея.