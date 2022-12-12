Скрывал страшное: почему жизнь нелюбимого народом Рудика оборвалась слишком рано

За актером Юрием Васильевым, исполнившим роль Рудика в фильме «Москва слезам не верит», довольно рано закрепилась слава красавчика. Даже его неприятный персонаж в мелодраме женщины принимались оправдывать. Сам актер страдал от своей красоты: в советские годы в кино ценились типажи «парней из народа», и его аристократическая внешность не играла ему на руку.

Кроме того, Васильев был невероятно добрым человеком. Как вспоминали его коллеги, он искренне радовался их успехам, всегда находил слова поддержки. А вот общения с журналистами и интервью он избегал, так как не стремился к публичности. Да и своими переживаниями Юрий не спешил ни с кем делиться.

Поэтому мало кто знал, что у мужчины с самого детства были серьезные проблемы с сердцем. С возрастом он только усугубил их, когда пристрастился к курению. Плохой привычкой он снимал стресс из-за своей невостребованности. С каждым годом у Васильева все чаще болело сердце, но он не обращался к врачам, скрывая от близких свое состояние.

Жарким июньским днем 1999 года 59-летний актер много времени провел на солнце, стоя в очереди на техосмотр своей машины. Он чувствовал себя плохо, но решил, что дома ему станет легче. На диване его и обнаружила жена спустя несколько часов: Васильев скончался от сердечно-сосудистой недостаточности.