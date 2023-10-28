Скрывал роман всю жизнь: Высоцкому не удалось утаить порочную связь с известной певицей

Отношения принесли много боли и ему, и ей.

Владимир Высоцкий хвалился тем, что у него было две тысячи женщин. Одна из них бросила поэта спустя год после страстного романа. Имя своенравной красотки известно всей стране.

В 1966 году 28-летний бард познакомился с 17-летней Аллой Пугачевой. Тогда она еще только начинала сольную карьеру и, чтобы привлечь к себе внимание, постоянно крутилась в светских кругах. Говорят, в молодости у певицы были очень красивые ноги. Ну и Высоцкий не устоял.

Парочку часто видели вместе. Иногда музыканты выступали дуэтом, но пересуды об интрижке не комментировали. Артист всю жизнь скрывал порочную связь с несовершеннолетней исполнительницей, правда, его близкие и друзья все видели и понимали.

Будущая Примадонна поначалу терпеливо сносила присутствие в жизни возлюбленного законной жены Людмилы Абрамовой и двоих детей. Но рыжеволосая бестия устала иметь конкурентку в любви и ушла от мужчины, которого боготворила.

Впоследствии она вышла замуж за Миколаса Орбакаса. Между тем брак певца распался, но одиноким он не остался — связал свою судьбу с Мариной Влади. По слухам, и Пугачева, и Высоцкий тяжело переживали свой разрыв. Но виду не подавали. Они не раз встречались на концертах, но всегда подчеркнуто обращались друг к другу на вы.