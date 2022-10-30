Скрывал ребенка много лет: как выглядит подросший сын Миронова от сурмамы

Евгений Миронов добился больших высот в актерской карьере. Артист снялся в таких известных картинах, как «В августе 44-го…», «Идиот», «Охота на пиранью», «Утомленные солнцем 2: Предстояние», «Синдром Петрушки», «Время первых», «Матильда», «Сердце Пармы». Также Миронов возглавляет Государственный театр Наций.

Но личную жизнь Евгений Миронов предпочитает не афишировать.

Артист не был женат – и лишь в 2020 году стало известно, что у него есть сын Петр. Мальчик появился на свет благодаря суррогатной матери. Воспитывать ребенка помогает мама актера — Татьяна Петровна Миронова.

Петя ходит в третий класс – и звездный папа очень гордится сыном, у которого уже множество дипломов и медалей.