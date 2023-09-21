Скрывал годами: Газманов вспомнил, как его чуть не убили на гастролях

Жизнь артистов сильно отличается от будней простых смертных. К звездам приставлен целый штат обслуги и охраны, который следит за самочувствием, состоянием здоровья и безопасностью своего подопечного. Однако порой слаженная работа дает осечки. Олег Газманов мог погибнуть по вине помощников.

Однажды певец приехал на выступление в школьный лагерь. Российский есаул собирался дать интервью телевизионщикам. Но стоило Газманову потянуться к микрофону, как исполнитель мгновенно отключился. Из-за незаземленной аппаратуры он получил мощный удар током. Артист пережил клиническую смерть.

Олег Газманов вспоминает, что в тот момент будто посмотрел на себя со стороны. Певец был уверен, что умирает. Но с небес на землю его вернула мысль о том, что в альбоме не хватает еще пары композиций, а значит, отправляться на тот свет еще не время. Жуткую историю пересказывает «Комсомольская правда».