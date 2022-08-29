Скрывал до последнего: всплыла правда о том, что делал Гайдай на фронте

При жизни Леонида Гайдая журналистам никогда не удавалось вывести его на разговор об участии в Великой Отечественной войне. Создатель культовых советских комедий обычно отмахивался от вопросов, говоря, что пробыл в рядах военнослужащих всего несколько месяцев.

Однако после его смерти и обнародованных архивов вскрылось, что Леонид Иович изрядно преуменьшал свой вклад в победу. Режиссер попал в смертельный водоворот Ржевско-Вяземской операции, в ходе которой погибли сотни тысяч человек.

В 41-году его не взяли в армию добровольцем, но призвали в следующем: Гайдай служил в Монголии, где приучал лошадей к седлу и отправлял на фронт. Вскоре после этого его отправили на Калининский фронт, где развернулись ожесточенные бои.

Ему удалось выбраться из боев живым, но на службе в разведке он получил серьезное ранение в ногу осколками мины, став инвалидом II группы. Все пережитое Гайдая скрывал от публики и не обсуждал ни с кем кроме родных, считая так — кто не был на войне, все равно не поймет, сколько не рассказывай.