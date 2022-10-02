Скрывал до последнего: о трагедии «тунеядца» Феди никто так и не узнал

Он прошел войну, стал известен, но так и не обрел личного счастья.

Советские зрители полюбили Алексея Смирнова как комического актера. Тунеядец Федя, завхоз пионерлагеря, бандит Сметана – образы, воплощенные артистом в кино, помнят и по сей день. Но как и у многих весельчаков на экране, реальная жизнь Смирнова была полна трагедий.

Одна из сильнейших ролей Смирнова была в фильме «В бой идут одни старики», но в картине Алексей Смирнов не играл – он не понаслышке знал, что такое война. Когда снимали финальную сцену на могиле Зои и Маши, актеру стало плохо, и его увезли на скорой – так тяжело ему давались воспоминания о военных днях.

В 20 лет актер окончил театральную студию в Ленинграде и пошел в армию – спустя год началась Великая Отечественная война, которую артист встретил в должности химинструктора. Во войну Смирнов совершил несколько боевых подвигов и был награжден орденами Славы, Красной Звезды и медалью «За отвагу». Он дошел бы самого Берлина, если бы не страшное ранение – снаряд повредил Алексею Смирнову брюшную полость и половые органы. Врачи были неутешительны: отцом актеру никогда не быть.

Дома Смирнова ждала невеста Лида Маслова, но артист не хотел обременять ее жизнью с контуженных – и всячески избегал девушку. Лида затаила страшную обиду на жениха и спустя пару лет вышла замуж за другого – правду она узнала лишь спустя много лет.

Единственной женщиной в жизни Алексея Смирнова осталась его мама-инвалид. Смирнов пробовал заводить отношения с женщинами, но ничего не получалось. Актер мечтал о детях и даже хотел усыновить мальчика с пороком сердца, но ему этого не позволили сделать. Как герою войны Смирнову полагалась квартира – но скромный актер не стал выбивать положенную ему жилплощадь. До конца жизни он жил вместе с мамой в крошечной коммуналке.