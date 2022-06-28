Скрывал до последнего дня: Пьера Нарцисса поймали на нелепой лжи

Пьер Нарцисс родился не в 1977, а в 1972 году. Знаменитость держал в тайне свой настоящий возраст.

Как оказалось, реальная дата рождения прославленного музыканта — 19 февраля 1972 года. И несколько месяцев назад артист отметил не 45-летие, а свой 50-летний юбилей. Неожиданный факт стал известен благодаря фотографии паспорта знаменитости, которая оказалась в распоряжении «Экспресс газеты ».

Также музыкант скрывал и свои проблемы со здоровьем. По словам его близкой подруги Милены Дейнеги, еще с 2016 года Нарцисс жаловался на приступы аллергии и удушья и пользовался специальными препаратами. Помимо этого, музыкант страдал от проблем с почками и даже был вынужден полностью отказаться на какое-то время от горячительных напитков.

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Пока неизвестно, почему артист предпочел хранить так много тайн о своем здоровье. Близкие знаменитости никак не комментируют эту ситуацию.