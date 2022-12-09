Скрывается у всех на глазах: где в Москве Лолиту может встретить любой россиянин

Лолита Милявская явно не страдает звездной болезнью. Артистка не прочь быть поближе к поклонникам. Многие из них наверняка не раз встречали певицу, но и подумать не могли, что перед ними именно она.

Звезда не стала скрывать место в Москве, в котором ее может увидеть любой россиян. Это электрички. Именно на них Лолита любит ездить на дачу, поскольку на автомобиле такая поездка из-за пробок занимает слишком много времени.

Скрывающаяся у всех на глазах артистка призналась, что ей абсолютно комфортно находиться в общественном транспорте, поскольку за последнее время он изменился в лучшую сторону. Что же касается фанатов, то знаменитость не боится, что ее узнают, но в то же время прибегает к одной маленькой хитрости, чтобы этого не произошло.

По уверению исполнительницы, выдать ее может только узнаваемый тембр голоса. «Поэтому я стараюсь не разговаривать. Да и к тому же перед концертом это потеря энергетики», — подытожила она в беседе с Telegram-каналом «Звездная пыль ».