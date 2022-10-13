Скрывается от публики не просто так: ахнете, увидев внебрачную дочь Агутина сейчас (фото)

Леонид Агутин давно женат на Анжелике Варум, которая подарила ему дочь Елизавету-Марию. Однако у артиста есть еще одна наследница, о которой широкой общественности известно мало.

Впервые музыкант стал отцом, когда его избранницей была балерина Мария Воробьева. Официально свои отношения возлюбленные не зарегистрировали даже после того, как у них родилась дочь Полина. После расставания родителей некоторое время девочка жила вместе с матерью и отчимом в Италии, а после перебралась во Францию.

Со своим отцом Полина практически не общалась. Агутин был слишком увлечен развитием своей карьеры, но это не мешало ему исправно платить алименты. Между тем его наследница давно выросла. Она предпочитает вести тихий и размеренный образ жизни, а потому скрывается от публики.

Агутин же однажды показал свою старшую дочь поклонникам, опубликовав ее фото в социальных сетях. В подписи к нему артист признался, что гордится Полиной и любит ее всем сердцем.