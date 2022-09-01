Скрывает жену не просто так: завравшегося Маликова вывели на чистую воду

Последние несколько месяцев поклонники активно обсуждают личную жизнь Дмитрия Маликова. Как предполагают пользователи Сети, певец переживает сложности в своем браке и, возможно, расстался с супругой Еленой Изаксон. Сам музыкант при этом старательно опровергает все домыслы фанатов, однако эксперты уверены, что на самом деле артист не до конца честен с поклонниками.

Как отметил психолог и профайлер Илья Анищенко, проанализировавший видео с Маликовым, артист скрывает от фанатов правду. Хоть он и уверяет поклонников, что в его отношениях с супругой все хорошо, на самом деле язык жестов говорит об обратном.

«Сначала Маликов помотал головой, а затем после паузы произнес: „Это неправда“. Когда невербальное противоречит вербальному, это подозрительно», — уверен эксперт.

Также собеседник «Комсомольской правды » отметил, что в ролике Маликов показывает, насколько сильно он нервничает, обсуждая эту тему. Певец переминается с ноги на ногу и тщательно подбирает слова, что доказывает, как тяжело ему обсуждать свою личную жизнь.