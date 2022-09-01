Скрывает жену не просто так: завравшегося Маликова вывели на чистую воду
Музыкант вновь заставил фанатов обсуждать свою личную жизнь.
Последние несколько месяцев поклонники активно обсуждают личную жизнь Дмитрия Маликова. Как предполагают пользователи Сети, певец переживает сложности в своем браке и, возможно, расстался с супругой Еленой Изаксон. Сам музыкант при этом старательно опровергает все домыслы фанатов, однако эксперты уверены, что на самом деле артист не до конца честен с поклонниками.
Как отметил психолог и профайлер Илья Анищенко, проанализировавший видео с Маликовым, артист скрывает от фанатов правду. Хоть он и уверяет поклонников, что в его отношениях с супругой все хорошо, на самом деле язык жестов говорит об обратном.
«Сначала Маликов помотал головой, а затем после паузы произнес: „Это неправда“. Когда невербальное противоречит вербальному, это подозрительно», — уверен эксперт.
Также собеседник «Комсомольской правды» отметил, что в ролике Маликов показывает, насколько сильно он нервничает, обсуждая эту тему. Певец переминается с ноги на ногу и тщательно подбирает слова, что доказывает, как тяжело ему обсуждать свою личную жизнь.