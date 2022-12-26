Скрывает влиятельного чиновника? Что узнали о муже «Бедной Насти»

Успех к Елене Кориковой пришел после фильма «Барышня-крестьянка». А премьера сериала «Бедная Настя» сделала актрису общероссийской звездой. Красавица-блондинка покорила сердца миллионов мужчин. О ее романах ходило множество слухов:с ней рядом видели женатого Даниила Страхова, Андрея Малахова, Марата Сафина, Сергея Астахова.

Но, несмотря на прогнозы перспективной карьеры, Елена очень быстро пропала с экранов. А личную жизнь она теперь тщательно скрывает. Сейчас Корикова много времени проводит в Черногории, где стала собственницей виллы. По слухам, в особняке она живет не одна, а с новым супругом.

Рабочих проектов у Кориковой немного — изредка она появлялась в антрепризных спектаклях, но последние пару лет нигде не снималась и не выступала. Источники уверяют, что проблем с финансами у Елены нет, ведь ее содержит влиятельный мужчина. Сообщатся, что он в прошлом был влиятельным чиновником, а после переезда за рубеж смог обеспечить актрисе безбедную жизнь. Неизвестно только, официально ли Корикова замужем или состоит в гражданском браке. Личность своего избранника актриса не спешит афишировать.