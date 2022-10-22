Скрывает правду годами: Аллегрова оказалась причастна к смерти мужа

70-летняя певица Ирина Аллегрова выходила замуж четыре раза, однако сегодня исполнительница одна и предпочитает общество дочери и внука.

С последним мужем – танцором группы «Рецитал» Игорем Капустой – шальная императрица прожила шесть лет. Пара даже хотела обзавестись ребенком, однако в конце 90-х они расстались.

Когда Капуста умер в 2018 году, Аллегрова отказалась помогать его семье с похоронами.

Сестра танцора утверждает, что именно знаменитая певица виновата в смерти мужчины. По официальной версии, он умер воспаления легких, однако родственники считают, что причина смерти – аллергия, которая развилась у артиста после татуировки, сделанной в честь Ирины Аллегровой.