Скрывает от всех отца, но пошла по его стопам: как живет дочь Абдулова (фото)

Александр Абдулов и его вторая жена Юлия Мешина стали родителями в 2007 году, когда на свет появилась их дочь Евгения. После смерти легенды советского экрана его вдова ведет закрытый образ жизни, однако не так давно стало известно, что Женя решила пойти по стопам своего отца.

Так, девушка снялась в картине «Баба Мороз и тайна Нового года» и собирается посвятить свою жизнь режиссуре. После окончания школы Женя собирается поступать во ВГИК на режиссерский факультет, но не планирует становиться актрисой, так как не уверена в своем таланте.

При этом Женя хочет добиться успеха самостоятельно и не планирует строить карьеру, привлекая внимание к своей фамилии. Девушка специально ничего не рассказывает о своем отце и игнорирует общение с прессой.