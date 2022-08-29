Скрывает от общественности: как на самом деле выглядит 59-летняя жена Маликова

За последние несколько месяцев в Сети появилось уже немало слухов о разводе Дмитрия Маликова с женой Еленой Изаксон. Сплетники предполагали, что артист оставил 59-летнюю жену ради молодой возлюбленной. Подтверждением возможной размолвки, по их мнению, служил тот факт, что в соцсетях Маликова уже давно не появлялись снимки с супругой. А после того как артист опубликовал фото с сыном на отдыхе, его подписчики удивились тому, что и в отпуск он отправился без жены.

Некоторые комментаторы и вовсе предположили, что Елену артист скрывает от общественности не просто так. Хейтеры ранее уже подозревали женщину в увлечении пластикой, благодаря которой она пытается сохранить молодость. А на редких снимках в Сети она прибегает к массе ретуши, что не остается незамеченным для пользователей.