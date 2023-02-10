Скрывает меньше, чем показывает: эпатажная дочь Мадонны перещеголяла мать (фото)

Мадонна вырастила себе достойную смену в лице собственной дочери — 26-летней Лурдес Леон. Если раньше публика горячо обсуждала откровенные аутфиты певицы, то теперь все внимание приковано к ее эпатажной наследнице.

В свои 64 года исполнительница продолжает щеголять в провокационных нарядах, за что часто подвергается критике. Однако пример матери ничему не научил Лурдес. Не так давно она вышла в платье, которое скрывает меньше, чем показывает. Почти полностью обнажив грудь, Леон явно перещеголяла именитую родительницу.

К слову, Мадонна одобряет поведение дочери. Артистка не раз говорила, что с детства прививала своим детям безусловную любовь к себе и своей внешности. Вероятно, это та самая причина, по которой Леон смело оголяется на огромную аудиторию и при этом чувствует себя совершенно комфортно.