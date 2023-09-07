Скрывает и обожает: как выглядит любимая женщина, без которой Соседов сам не свой

Сергей Соседов нередко попадает в центр скандалов, но свою личную жизнь предпочитает оставлять вдали от публики. Известно только то, что музыкальный критик так и не связал себя узами брака. Он продолжает жить с одной женщиной, самой близкой и любимой.

Телеведущий не раз признавался, что самым главным человеком для него является мама — Антонина Петровна. Именно она составляет шоумену компанию для проживания в его небольшой столичной квартире.

К матери Соседов относится с большим уважением и трепетом. Не стесняющийся в выражениях со знаменитостями Сергей дома превращается в любящего и заботливого сына. Когда Антонина Петровна уезжает на дачу или сам Соседов отправляется в рабочие поездки, критик сильно скучает по матери и любуется их совместными снимками, один из которых и появился в Сети. На фото видно, что телеведущий очень похож на маму: как чертами лица, так и лучезарной улыбкой.