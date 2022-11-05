Скрывает фамилию и работает на ТВ: как выглядит старший сын покойного Листьева

У детей покойного ведущего Влада Листьева была трагическая судьба: первый сын умер сразу после рождения, а маленький Владислав скончался в 6-летнем возрасте. В живых осталось двое детей Листьева – дочь Валерия от первого брака и Александр от второго.

С детства у Александра были большие возможности.

В 90-е он учился в Англии, а в 2002-м начал карьеру на телевидении. Был исполнительным директором таких проектов, как «Последний герой», «Большие гонки», «Минута славы», «Фабрика звёзд», «Король ринга», «Жестокие игры». В 2013 году молодой человек оказался в центре скандала: он устроил пьяную езду на автомобиле и отсидел две недели в спецприемнике.

Александр Листьев старается не афишировать родство с известным отцом. Сейчас мужчине 39 лет. Александр женат, и у него двое детей – дочь Александра и сын Арсений.