Скрытый смысл этого кадра из «Бриллиантовой руки» сегодня поймут лишь единицы

Фильм 1968 года «Бриллиантовая рука» до сих пор любят россияне. И это несмотря на то, что советские реалии с тех пор сильно изменились. Леонид Гайдай сумел снять комедию на все времена. Но были там и детали, понять которые могли лишь жители СССР, да и то самые внимательные.

Популярный блогер заметил необычный номер такси, на котором едет Семен Горбунков. Табличка «28-70 ОГО» не являлась настоящим знаком, а была в шутку скомпилирована Гайдаем. После девальвации рубля в рамках денежной реформы 1961 года в СССР цены сильно изменились. Если раньше бутылка водки стоила 21,20 рублей, то по новым ценникам купить ее можно было за 2,87. Пока народ привыкал к цифрам, в магазинах писали стоимость и по старому, и по новому. В результате возникала путаница, и покупатели считали, что спиртное стоит аж 28,70 рублей.

«Ого!» — озадаченно протягивали они в магазинах.

Данную цену и возглас покупателей Гайдай и обыграл в ленте. Сейчас же об этом догадываются только единицы.