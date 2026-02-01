Оповещения от Киноафиши
Скрытый шедевр Apple TV+ получил 8,1 балл, но заслужил все 10 — уморительная комедия на вечер: только ради камео Скорсезе уже стоит смотреть

1 февраля 2026 12:19

1 февраля 2026 12:19
Каждая минута экранного времени — праздник для киномана.

В мире, где сериалов становится больше, чем зрителей, найти комедию, которая не просто смешит, но и увлекает сюжетом — настоящая удача. Новый проект Apple TV+ «Киностудия» от дуэта Сета Рогена и Эвана Голдберга — именно такой случай.

Этот сатирический взгляд на кухню большого Голливуда собрал на «Кинопоиске» и IMDb абсолютно идентичные, но для многих неожиданно скромные оценки — 8,1 балла. После просмотра кажется, что этого даже мало.

Сюжет вращается вокруг продюсера Мэтта Ремика, который становится главой гигантской студии Continental. Его мечта — снимать авторское кино, но для этого ему сначала придется выпустить коммерческий блокбастер. По признанию Рогена, персонаж — собирательный образ всех «пиджаков», с которыми он сталкивался за 25 лет карьеры.

Говорят, прототипами стали бывшие топ-менеджеры Sony, а нынешний глава студии как-то даже пошутил, представившись на публике как «Сет Роген».

Вся магия сериала заключена в его настроении и звездных камео. Над проектом поработала едва ли не половина Голливуда: Мартин Скорсезе, Шарлиз Терон, Оливия Уайлд, Зои Кравиц и Рон Ховард появляются на экране, чтобы с юмором обыграть самих себя. Подход создателей был настолько серьезен, что отказ одной из звезд привел к отмене целого эпизода.

Зрители признаются, что посмотрели все серии почти залпом — этому способствуют идеальный хронометраж в 25-35 минут, легкая атмосфера и динамичный темп. Для полного понимания всех шуток и отсылок действительно нужно быть киноманом, но даже без этого сериал работает как острая и злободневная сатира на индустрию.

Фанаты сравнивают его с «Южным Парком», который не боится шутить на острые темы, только в живом действии и целиком о кино. Отдельно отмечают техническую изобретательность, вроде серии, снятой одним кадром.

Этот сериал стал первым за очень долгое время, который я посмотрел почти залпом — за два дня. Мог бы и за один, если бы не кое-какие дела.

«Киностудия», кстати, продлена на второй сезон. Apple TV+ наконец-то нашла свой идеальный рецепт комедии: язвительной, умной и с душой, которую хочется пересматривать.

Фото: Кадры из сериала «Киностудия»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
