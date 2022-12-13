Скрыто от посторонних: с чего на самом деле начинается день ведущего «Доброго утра»

Популярный журналист Сергей Бабаев подкупает зрителей своим обаянием и уже много лет считается одним из любимых ведущих россиян. Недавно он рассказал, с чего начинается его день и как он поддерживает свою речь «в форме».

Бабаев признался, что встает каждый день в пять утра. Первое время это испытание давалось ему нелегко, но теперь организм привык к непростому графику. После подъема ведущий собирается и едет на работу — на съемочную площадку.

По дороге Бабаев непринужденно обращается с водителем на самые простые житейские темы. Получается не только оживленная беседа, но и подготовка речи к многочасовым съемкам.

Журналист предпочитает ничего не пить перед работой — ни чай, ни кофе. По его словам, эти напитки лишь затрудняют его речь и делают дикцию менее разборчивой. Если и возникает жажда, то на помощь приходит самая обыкновенная вода.

Что касается личных телепредпочтений, то Бабаев любит смотреть передачи о путешествиях и кулинарные шоу. Об этом он признался в интервью порталу BLITZ+.