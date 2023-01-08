Скрыть старость уже не под силу: гляньте на 60-летнюю Кристал из «Шоугелз» (фото)
Джина Гершон не постеснялась сняться в откровенной драме.
Пик карьеры Джины Гершон пришелся на 1990-е годы. Ее яркая внешность и темы, поднимавшиеся тогда в Голливуде, привели к тому, что актрисе доставались героини с неоднозначной репутацией. В культовой провокационной драме «Шоугелз» она, например, сыграла опытную стриптизершу Кристал.
В новом тысячелетии Гершон развивала другие грани своего таланта. Актриса блистала на Бродвее, пела в мюзиклах и даже написала книгу для взрослых. Сейчас Джина чаще всего появляется в отдельных сериях телекартин, а еще она любит пародировать женщин-политиков на юмористических шоу.
В этом году актриса отметила 60-летний юбилей. По ее свежим снимкам зрители замечают и следы уколов красоты, и пластику, но до конца скрыть возраст Джине все-таки не удается. Тем не менее выглядит она достойно.
«У актрисы есть шарм. Она шикарна и имеет свой стиль», «Красивая женщина, в любом возрасте хороша», «Очень красивая, нетипичная внешность», «До сих пор притягательна!» — отметили комментаторы.