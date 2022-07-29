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Скрыть почти невозможно: располневшую Алсу заподозрили в беременности

29 июля 2022 15:25
Скрыть почти невозможно: располневшую Алсу заподозрили в беременности

Поклонники внимательно следят за жизнью знаменитости.

Певица Алсу взбудоражила пользователей Сети своим внешним видом. Как уверены фанаты, артистка скрывает свою беременность.

Последние несколько недель прославленная исполнительница предпочитает лишь свободные образы. Именно в таких нарядах она появляется на светских публикациях и на снимках в социальных сетях. Например, не так давно она поделилась коротким видео, в котором позирует в мешковатом коричневом сарафане. Как уверены внимательные подписчики, таким образом она пытается скрыть, что ждет ребенка.

Скрыть почти невозможно: располневшую Алсу заподозрили в беременности

«Вы точно беременны», «Уже можно поздравлять с будущим малышом?» — пишут фанаты в социальных сетях певицы.

Сама Алсу при этом старательно отрицает правдивость домыслов поклонников. Артистка утверждает, что действительно поправилась, поэтому и отказалась от обтягивающих нарядов. Но поправилась она из-за любви к вкусной еде, но это никак не связано с пополнением в семье.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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