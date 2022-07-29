Скрыть почти невозможно: располневшую Алсу заподозрили в беременности

Певица Алсу взбудоражила пользователей Сети своим внешним видом. Как уверены фанаты, артистка скрывает свою беременность.

Последние несколько недель прославленная исполнительница предпочитает лишь свободные образы. Именно в таких нарядах она появляется на светских публикациях и на снимках в социальных сетях. Например, не так давно она поделилась коротким видео, в котором позирует в мешковатом коричневом сарафане. Как уверены внимательные подписчики, таким образом она пытается скрыть, что ждет ребенка.

«Вы точно беременны», «Уже можно поздравлять с будущим малышом?» — пишут фанаты в социальных сетях певицы.

Сама Алсу при этом старательно отрицает правдивость домыслов поклонников. Артистка утверждает, что действительно поправилась, поэтому и отказалась от обтягивающих нарядов. Но поправилась она из-за любви к вкусной еде, но это никак не связано с пополнением в семье.