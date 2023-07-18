Скрыть очевидное не вышло: что не так с Ромой Букиным из продолжения «Счастливы вместе»

Недавно поклонников культового ситкома «Счастливы вместе» взбудоражила новость о перезапуске сериала. Стало известно, что в продолжении появятся все Букины.

Исполнитель роли Ромы Александр Якин уже вовсю готовится к перезапуску и делится некоторыми подробностями о новом сезоне. Актер признался, что теперь ситком будет называться «Букины», а зрителей ждет уже новая история. «Ведь мы другие, время другое, и формат сериала будет уже другим», — разоткровенничался Якин.

Ролик Александра вызвал неоднозначные чувства у поклонников. С одной стороны, они рады возвращению любимых героев, с другой — внешний вид актера сильно удручает. Якину всего 33 года, но он выглядит как старик: залысины, щетина и морщины.

«На себя не похож», «Вот жизнь его потрепала», «Интересно, как он опять сыграет неудачника-раздолбая?» — написали пользователи Сети под свежим видео с Александром.

Многие подробности сюжета удалось скрыть, однако главного утаить не получилось — Рома Букин уже не тот.