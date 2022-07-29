Скрыть невозможно: засветившуюся на публике Загитову подняли на смех

20-летняя Алина Загитова поразила подписчиков в соцсетях своим образом на одном из мероприятий. Фигуристка появилась перед фотографами в ярко-голубом жакете, темном топе с глубоким вырезом и брюках. Декольте сильно акцентировало внимание на пышных формах Загитовой, откровенно демонстрируя грудь. Такой стиль одежды несколько состарил молодую звезду спорта, пришли к мнению фолловеры телеграм канала Admin.Anshlak.

А самые внимательные из них заметили, что еще в мае, когда Алина надевала эти же топ с пиджаком на другое событие, таких объемов груди у спортсменки замечено не было. Поэтому в Сети засветившуюся на публике Загитову подняли на смех, предположив, что она использовала специальное белье для увеличения размера бюста. И скрыть это оказалось невозможно.