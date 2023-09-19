Скрыть не вышло: Навка показала округлившийся животик

Программа «Секрет на миллион» с Романом Костомаровым стала настоящей сенсацией на ТВ. Фигурист впервые рассказал о том, как переживает последствия тяжелой болезни и нескольких ампутаций, а также озвучил ранее не опубликованные в СМИ детали своей личной жизни. А ведь Лера Кудрявцева могла раскрыть еще одну звездную тайну на съемках этого выпуска.

Дело в том, что поддержать фигуриста приехали его самые близкие женщины — любимая супруга Оксана Домнина и бывшая партнерша по льду Татьяна Навка. И зрители своими глазами могли оценить преображение чемпионки.

Навка появилась в студии в новом образе: цвет ее волос потемнел на пару тонов и удачно гармонировал с загорелым оттенком кожи и платьем в горошек. Чемпионка выглядела похорошевшей и будто светилась изнутри. А фасон наряда подчеркивал все изменения в округлившейся фигуре, которые не удалось скрыть от внимания пользователей соцсетей.