Скрыть не вышло: Агутин оконфузился во время выступления за границей

Леонид Агутин — артист опытный, но даже он не застрахован от провалов. Не каждое выступление звезды проходит на ура, иногда случаются неприятные сюрпризы.

Певец с содроганием вспоминает, что произошло с ним на джазовом фестивале в Монтре. Он стал первым в истории мероприятия хедлайнером из России, а потому сильно волновался. И, как оказалось, не зря.

Выступление знаменитости должно было длиться час, и исполнять пришлось довольно сложную программу — для узкого круга лиц, понимающих толк в музыке. Агутин был уверен, что такие ценители высоко оценят его мастерство, но публика буквально взвыла от исполнения артиста.

Среди слушателей было немало людей из России. Они подошли к сцене и обратились к Агутину с неожиданной и шокирующей для него просьбой.

«Леня, а давай „Оле-Оле“?» — вспомнил певец в беседе с изданием HELLO!.

Музыкант выполнил пожелание соотечественников, заметив, что тогда «началось настоящее шоу».