Скрыть не удалось: правду о состоянии Пахмутовой выдали самые близкие

Для композитора Александры Пахмутовой смерть мужа стала большим ударом. На похоронах Николая Добронравова на 93-летней артистке буквально не было лица от горя, и она никак не могла совладать со своими чувствами. Родные даже начали переживать за ее состояние: она не могла перестать плакать и угасала с каждым днем.

Теперь в самочувствии Пахмутовой наметились изменения, которые не удалось скрыть благодаря инсайдерам, близким к семье композитора. Эти источники рассказали, что утешение звезда находит в музыке. После похорон на организованных поминках она даже нашла в себе силы сыграть на рояле в память о муже.

Плакать и горевать вдова Добронравова не перестала до сих пор. Однако со временем ей становится все легче, и она приходит в себя.

«В целом, все не очень плохо. Ее спасает музыка», — приводит слова источника «МК».

В браке с Добронравовым Пахмутова прожила 67 лет. Они стали соавторами настоящих хитов. Детей в их союзе не было. Поэт плохо себя чувствовал последние два года и уже не мог передвигаться самостоятельно.