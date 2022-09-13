Скрыть не удалось: округлившуюся Федорову заподозрили в беременности

Вот уже несколько недель поклонники Оксаны Федоровой активно обсуждают ее возможную беременность. Как уверены пользователи Сети, модель и телеведущая ждет ребенка. Сама знаменитость никак не комментирует ситуацию, однако ее последняя публикация лишь подтвердила догадки фанатов.

В записи Федорова поделилась серией снимков с Екатерининского бала в Царицыно. На снимках знаменитость позирует в обтягивающем голубом платье, которое лишь подчеркивает ее фигуру. Как уверены подписчики, изменения внешности телеведущей доказывают, что она действительно ждет пополнение в семье.

«Оксана, вы располнели? Или вас можно поздравить?», «Я подумала, что вы беременны», — пишут поклонники.

Сама Федорова при этом предпочла проигнорировать все замечания пользователей Сети. Отметим, в 2011 году телеведущая стала женой Андрея Бородина, который, по слухам, является офицером ФСБ и работает в администрации президента. Знаменитость старательно скрывает свою личную жизнь: она ни разу не показала внешность избранника и крайне редко делится снимками двух наследников.