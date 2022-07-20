Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности

Пользователи Сети уверены, что певица Алсу ждет четвертого ребенка. Поводом для подобных слухов стала изменившаяся фигура исполнительницы.

В августе 2016 года артистка родила своего третьего наследника Рафаэля, который появился на свет в одной из израильских клиник. Как уверены фанаты, в ближайшее время певица вновь планирует стать мамой, и на это намекают перемены в ее фигуре. Дело в том, что не так давно Алсу поделилась серией роликов, в которых похвасталась свободными сарафанами и показала, как изменилась за последнее время. По словам певицы, именно в таких нарядах можно спрятать любую полноту.

«В них можно много кушать, но никакого живота не видно», — призналась артистка в своих социальных сетях.

Как отметили поклонники, такая страсть к широким силуэтам может означать только одно — Алсу готовится вновь стать мамой и выбирает себе наряды на будущее. Сама артистка при этом предпочла не комментировать предположения фанатов.