Скрыли шокирующую правду: что сделали с телом принцессы Дианы после аварии

В этом году исполнилось 25 лет со дня трагической гибели леди Дианы. Автомобиль, в котором ехала принцесса и ее возлюбленный Доди Аль-Файед, врезался в основание подземного тоннеля в Париже. Миллионер скончался на месте происшествия, а его спутница была доставлена в больницу, где умерла через несколько часов. Официальной причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. Но до сих пор обсуждаются и более скандальные конспирологические версии.

Близкие друзья принцессы вспоминают, что она была обеспокоена и подавлена в последние дни. Диане казалось, что королевская семья будет ее преследовать и не позволит жить счастливо. Она мечтала узаконить отношения с избранником и забрать сыновей на воспитание. Отец Доди Аль-Файеда по сей день считает, что именно эти планы и стали причиной смерти его сына и несостоявшейся невестки. Он уверяет, что дворец не мог позволить принцессе брак с мусульманином.

Более того, по его данным, над телом Дианы после аварии проводили манипуляции. В частности, ей удалили матку, чтобы скрыть от публики беременность от Доди. Сейчас Аль-Файед-старший приложил все усилия, чтобы в следующем году расследование ДТП было снова возобновлено. Он надеется, что британские спецслужбы поделятся своим записями, пишет Radaronline .