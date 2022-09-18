Скряги и плюшкины: топ-3 самых жадных знака зодиака

Умение откладывать средства на черный день, безусловно, заслуживает похвалы. Однако некоторые люди в стремлении сохранить как можно больше денег превращаются в настоящих скупердяев, у которых копейки лишней не выпросишь. По мнению астрологов, подсказать, что перед тобой находится настоящий жадина, может знак зодиака. Специалисты поведали, у каких представителей гороскопа снега зимой не допросишься.

Козерог

Возглавляют рейтинг зодиакальных скряг Козероги. Уроженцы земного знака от природы необыкновенно практичны и расчетливы, и было бы смешно предполагать, что эти качества не распространяются на финансовую сферу. Козероги настолько прижимисты, что даже на себя любимых частенько не спешат потратиться. При этом они любят выглядеть в глазах окружающих статусными персонами, а это значит, что необходимо дорого и стильно одеваться, иметь при себе гаджеты последней модели и передвигаться на престижном автомобиле.

Если вы думаете, что Козероги хотя бы на все это раскошелятся, ошибаетесь - они будут долго сравнивать цены, ждать скидок и акций, чтобы поменьше потратить.

Дева

Почетное второе место достается Девам. Представители этого знака всегда с большой неохотой открывают кошелек, но с небольшой поправочкой - если покупка предназначена не для них. На себя Девы тратятся вполне охотно, хотя, безусловно, без расточительства. А вот побаловать чем-нибудь вторую половинку, близких или друзей они не торопятся. Как правило, это приводит к обидам и ссорам, во время которых Дева делает лицо тяпкой: мол, зачем бросать деньги на ветер, если можно спокойно обойтись без ужина в ресторане, новых сережек или гаджета последней модели.

О том, что все это является проявлением внимания, любви и заботы, уроженцы знака не думают.

Рак

Замыкают рейтинг представители водного знака. Раки невероятно экономны, они будут откладывать каждую копеечку, лишая себя и близких каких-нибудь маленьких радостей. Единственное, на что уроженцы знака готовы тратить свои средства - это дом и уют. Все свои сбережения Раки тратят на обустройство семейного гнездышка, постоянно присматривают новые занавески, коврики для ванной или наволочки и пододеяльники.