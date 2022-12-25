Скромняга или весельчак: какой вы на самом деле человек?

Каких только тестов и исследований не проводят психологи для того, чтобы мы могли лучше понимать себя, узнавать тонкости своего характера, свои недостатки и достоинства. Ученые предлагают узнать о себе много нового на основе любимого фильма, породы домашнего питомца или, например, музыкальных предпочтений. Исследователи из Кембриджского университета нашли тесную взаимосвязь между чертами личности и ее вкусами в музыке. Эксперимент, который они провели, поражает своими масштабами: респондентами стали 350 тысяч человек из пятидесяти стран мира! Участников попросили ответить на вопросы о своих любимых музыкальных жанрах и поджанрах, заполнить анкету со сведениями о своем характере. Как оказалось, независимо от места проживания, будь то Россия, Европа или США, экстраверты отдают предпочтение легким и танцевальным мелодиям, а вот невротиков можно разделить на два типа: одни, чтобы поднять себе настроение, слушают мелодичную и спокойную музыку, другие, чтобы сбросить напряжение, включают тяжелый рок.

Мы приготовили для вас интересный тест на определение черт личности. Ответьте на его вопросы и узнайте о себе много нового!