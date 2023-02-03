Скромного служащего не замечали годами: им оказался настоящий король (фото)

Пока правитель Британии Карл III ограничивается лишь исполнением своих прямых королевских обязанностей, его «коллега» Виллем Александр нашел себе другое дело по душе. Король Нидерландов выбрал для себя роль скромного служащего, рядом с которым мог оказаться любой житель страны.

На престол монарх взошел весной 2013 года. Долгое время он скрывал от простого народа один довольно любопытный факт о себе. Как пишет портал Cnbc , король подрабатывал тем, что был вторым пилотом на боинге.

В рейс Виллем Александр уходил два раза в месяц. «Быть вторым пилотом оказалось крайне удобно. Я мог не называть своего имени пассажирам, поскольку никогда не был капитаном», — отметил монарх. Также он признался, что, даже сталкиваясь с ним лицом к лицу, подавляющее большинство людей не понимали, что перед ними не рядовой сотрудник авиакомпании, а ее Его Величество король.