Скромное наследие: Фаина Раневская перед смертью жила как нищенка

Фаина Раневская прожила яркую жизнь, полную творческих успехов. В течение многих лет она блистала на сцене, а скончалась незадолго до 88-го дня рождения. До последних дней артистка пользовалась популярностью у своих поклонников, но мало кто знает, как она жила в последние годы.

По словам певицы Елены Камбуровой, Раневская не могла похвастаться роскошной обстановкой. Ее быт был весьма скромным, а в доме было всего лишь три главных вещи, которые остались после нее.

«Опустевшая квартира. И только три предмета остались... Столик, ее кровать, комод», — рассказала певица в YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

Камбурова, которая была близкой подругой артистки, позаботилась о ее наследии. Несмотря на то, что тоже не могла похвастаться большой квартирой, она оставила все три предмета себе и до сих пор хранит их.