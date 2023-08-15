Скромно, но со вкусом: в Сеть угодили фото со свадьбы Пингвиновой из «Дома-2»

Ирина Пингвинова на проекте «Дом-2» построить любовь так и не смогла, зато обзавелась армией поклонников. Фанаты экс-участницы скандальной телестройки поздравляют ее с важным событием.

Красавица вышла замуж за своего возлюбленного по имени Глеб. Прежде Пингвинова любимого мужчину публике не показывала. Но теперь в Сети можно наконец-то увидеть, как он выглядит.

Интернет-пользователи обсуждают снимки, сделанные во время торжественной церемонии бракосочетания, которая прошла на открытом воздухе, на поляне среди берез. Как отметила Ирина, праздник состоялся в «самом свадебном отеле в Москве».

Невеста и жених выбрали классические наряды. И в целом, как заметили поклонники, все прошло скромно, но со вкусом. Особенно фанатам понравился образ Ирины.