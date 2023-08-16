Скромно, но со вкусом: от свадебного фото Магомаева глаз не отвести

Муслим Магомаев долго добивался любимой женщины. Когда музыкант впервые встретился с Тамарой Синявской, она была замужем. Но это ничуть не умерило пыл влюбленного певца.

Даже на расстоянии он умудрялся красиво ухаживать за дамой своего сердца. По телефону артист впервые исполнил ей песню «Ты моя мелодия», которая впоследствии стала хитом. И оперная певица не устояла перед напором ухажера.

Синявская ушла от мужа и согласилась стать супругой Магомаева. Свадьбу знаменитости сыграли в столице осенью 1974 года. Но этого торжества не было бы, если бы не постарался близкий друг пары Таир Сапахов.

Художник отнес паспорта возлюбленных в ЗАГС, и деваться им было некуда. Теперь в Сети можно увидеть нежное свадебное фото звезд, от которого не отвести глаз. Праздник прошел скромно, но со вкусом, и молодожены буквально светились от счастья.