«Скромно»: израильский дом Пугачевой вызывает смешанные чувства (фото)

Алла Пугачева оставила свой замок в деревне Грязь и перебралась в Израиль. Артистка не спешит рассказывать поклонникам, в каких условиях живет на чужбине, но скрыть правду не вышло.

Привыкшая к роскоши певица поселилась в элитном районе города Герцлия — Питуах. Его называют израильской Рублевкой. Местные жители рассказывают, что часто видят Примадонну на прогулке с детьми — Лизой и Гарри.

Дом звездного семейства расположен всего в 20 минутах ходьбы от пляжа. Но, несмотря на удачное местоположение, у многих он вызывает смешанные чувства. Особняк имеет три этажа, две террасы и бассейн, его стоимость оценивается в шесть миллионов долларов.

«Довольно скромно», — так описывают жилище знаменитости местные.

Действительно, новый дом Аллы Борисовны значительно проигрывает шестиэтажному особняку в России. Ранее в Сети ходили слухи о том, что певица продала замок за огромную сумму, но официального подтверждения они так и не нашли.