Скромно для легенды: возмутитесь, увидев могилу режиссера фильма «Место встречи изменить нельзя»

Станислав Говорухин скончался летом 2018 года после продолжительной болезни. Смерть режиссера стала большим ударом для его близких и всех любителей кинематографа, а на прощание с ним собралось множество поклонников со всей страны.

Вот уже пять лет почитатели творчества легенды приносят цветы на его могилу на Новодевичьем кладбище в столице. Но многих из них шокирует захоронение. Как недавно рассказала Наташа Королева в своем аккаунте в социальных сетях, на кладбище до сих пор можно увидеть лишь скромный крест и снимок Говорухина.

По мнению поклонников, родным режиссера нужно было старательнее подойти к обустройству могилы. Памятник выглядит чересчур скромно для признанного гения, что сразу же бросается в глаза. И лишь по обилию свежих цветов можно понять, что создатель «Места встречи изменить нельзя» покоится именно здесь.