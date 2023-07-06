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Скромница Семакина из «Универа» оголилась прямо на съемках, а вы проглядели (горячий кадр)

6 июля 2023 20:15
Скромница Семакина из «Универа» оголилась прямо на съемках, а вы проглядели (горячий кадр)

Звезда показала себя во всей красе.

Анна Кузина прославилась благодаря сериалу «Универ. Новая общага». В проекте актрисе досталась роль скромницы Яны Семакиной. Но, если смотреть ситком внимательно, можно увидеть горячий кадр с участием отличницы и активистки.

Героиня Кузиной всегда отдавала предпочтение сдержанной и неженственной одежде. В кадре она появлялась чаще всего в джинсах, кофтах и кедах, поэтому мужской половине зрителей приходилось пускать слюни на других артисток сериала.

Но однажды Кузиной все же пришлось оголиться на съемках картины о жизни студентов. Так, в одной из сцен Семакина предстала перед публикой в одном нижнем белье. Правда, большинство зрителей проглядели этот горячий эпизод.

Зато обнаженной артисткой вдоволь налюбовался ее коллега по цеху. В сцене, о которой идет речь, Кузина играла вместе с Араратом Кещяном, воплотившим Майкла.

Скромница Семакина из «Универа» оголилась прямо на съемках, а вы проглядели (горячий кадр)
Фото: Кадры из сериала «Универ. Новая общага»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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